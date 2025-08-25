На ремонт памятников культуры Челябинской области можно получить заем под 9%

В регионе доступно для инвестирования 34 исторических здания

В Челябинской области стартует новая программа, которая позволит предпринимателям получить льготные кредиты на восстановление объектов культурного наследия. Займы под 9% будут выдаваться на реставрацию и оформление проектной документации, необходимой для проведения работ. Об этом сообщает радио «Business FM Челябинск».

Согласно условиям программы, собственники ОКН, приобретенных из государственной или муниципальной собственности по договору купли-продажи после ноября 2024 года, могут получить кредит в том числе на разработку проектной документации на восстановление объекта.

По данным ДОМ.РФ, в регионе доступно для инвестирования 34 исторических здания. Из них для шести объектов уже найден инвестор, в том числе в Челябинске — это два здания казарм, здание бывшего штаба и комплекс войскового остановочного пункта на улице Монакова. Также в списке значится дом Жарова в Миассе и дом Яушевых в Троицке. Однако по 21 объекту решения пока не приняты, а по шести идет подготовка к торгам.

По мнению экономиста Евгении Трушниковой, ставка в 9% низкая, но с точки зрения бизнеса условия программы не совсем продуманы, потому что предприниматели должны на чем-то зарабатывать.

Краевед Юрий Латышев сомневается, что программа вызовет большой спрос у бизнесменов. Потому что желающих заниматься реставрацией объектов культурного наследия слишком мало.

«Многие объекты находятся в интересных местах, поэтому их хотят снести и построить что-то новое», — заявил он.

Челябинская область стала частью второй волны регионов, участвующих в программе льготного кредитования, которая была запущена в прошлом году в нескольких других областях России. Для них была установлена кредитная ставка в 8%, которая сейчас составляет 4%.