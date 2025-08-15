На реконструкцию аэропорта в Магнитогорске добавили 179 млн рублей

Распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин

По распоряжению главы правительства РФ Михаила Мишустина на реконструкцию аэропорта в Магнитогорске выделено дополнительное финансирование в размере 179,3 миллиона рублей.

Во время своего визита в Магнитогорск в июле 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил новому министру транспорта обратить особое внимание на реконструкцию аэропорта и оценить необходимость направления дополнительного финансирования.

Вслед за поручением президента председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил финансирование реконструкции аэропорта на 179,3 миллиона рублей. В итоге общая сумма расходов составит 6,2 миллиарда рублей. Работы завершат к концу 2026 года.