На РЭФ-2024 обсудили новые стратегии создания брендов для увеличения экспорта

Эксперты представили наиболее успешные кейсы компаний

Созвучное название локального российского бренда может оказаться ругательством при переводе на иностранный язык. Особенно при выходе на рынки Китая и Японии, где сложная структура иероглифов. О рисках и новых стратегиях создания международных брендов шла речь на практикуме «Бренд — от локального к глобальному» на II Русском экономическом форуме в Челябинске.

«У региональных брендов присутствует адаптация под локальные особенности. Федеральный бренд охватывает универсальные особенности регионов России, а международный бренд должен учитывать культурные особенности целых стран, поэтому важно перед началом экспансии проводить соответствующие исследования», — говорит директор по маркетингу компании «УраКондитеры» Елена Карманова.





По ее наблюдениям, люди доверяют местному, своему, близкому по духу. Эта тенденция обострилась еще сильнее после 2022 года и введения санкций. Это важно учитывать, в том числе, и при выходе продукции на зарубежные рынки.

«Компания „Благо“ — один из крупнейших поставщиков растительного масла — выходила на рынки 6 регионов Китая, где данную продукцию покупают в основном 5-литровыми бутылками. Перед началом экспансии на каждом этапе проводили исследование — анализировали торговые полки, дизайн, упаковку, нейминг. Добавили на этикетку русскую роспись и китайские иероглифы», — рассказывает она.

Важный момент — адаптировать название под реалии зарубежного рынка. Известно много кейсов, когда бренды-гиганты выходили на рынок КНР, не проверяя названия и рекламные слоганы. А потом оказывалось, что они несли в себе негативный посыл.





Иногда успешность бренда проявляется на контрасте. Это стало фишкой бренда Lapochka — лимонадов на основе натурального сока, производимых в металлургическом городе Аша.

«Город суровых металлургов в горнозаводской зоне Челябинской области — так воспринимают Ашу, но мы-то понимаем, что здесь живут добрые и отзывчивые люди. Мы до сих пор разрушаем созданный когда-то стереотип, создав бренд с милым названием Lapochka», — рассказал сооснователь и гендиректор бренда Lapochka Антон Балыков.





Компания активно участвует в самых разных коллоборациях, продвигая таким образом продукт в другие регионы. К примеру, выпустили партию лимонадов с черно-белым дизайном упаковки в коллабе с челябинским хоккейным клубом «Трактор».

«Мы гордимся, что родились на Урале. На каждой банке указываем, что продукт произведен в Аше. Есть мнение, что все самое креативное создается в Москве или Санкт-Петербурге, но это не так, поскольку есть сильные локальные бренды», — уточнил он.

Бренды разрабатываются не только под конкретный товар, но и целые города. И брендирование малых территорий стало трендом последнего времени. Так, в Челябинской области разработали бренд для Миасса.

«Поиск формирования локальной идентичности — противовес советскому тренду унификации территорий. В советское время унификация была выгодна для развития плановой экономики. Сегодня бренды создаются для целых городов», — говорит управляющий партнер и директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин», участвовавший в разработке бренда Миасса, Владимир Томко.





Дизайнер и творческий предприниматель, инициатор сообщества «Челябдизайн» и проекта Chillyabinsk Юрий Пономарев формирует бренды для столицы Южного Урала.

«Почему в логотипе РЭФ у матрешки нет лица? В эпицентре брендирования сегодня стоит человек, без него не имеют значения многочисленные процессы. Безусловная ценность — это человек. Мы сегодня продвигаем концепцию, что человек из Челябинска стоит дорого. И даже разработали рекламную компанию со слоганом: „Продам Человека. Дорого. Челябинск“ для нашего города», — говорит Юрий Пономарев.





Стоп-факторами на пути реализации стратегий по брендированию зачастую являются стереотипы. Брендинговые агентства России сегодня взяли себе за правило не подстраиваться под стереотипы, а преодолевать их.