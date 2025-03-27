На развитие Челябинской агломерации направят более 3 миллиардов рублей

Речь идет о строительстве новых трамвайных линий

Сегодня, 27 марта, на 64-м заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты утвердили увеличение расходов бюджета региона за счет федерального транша. Денежные средства в размере свыше трех миллиардов рублей в этом году направят на развитие Челябинской агломерации.



Правительственной комиссией по региональному развитию в РФ Челябинской области одобрен льготный бюджетный кредит в сумме 3,5 миллиарда рублей. Средства предоставлены на реализацию инфраструктурного проекта «Комплексное развитие территории Челябинской агломерации, включая развитие транспортной инфраструктуры».

«Правительственная комиссия проводит отбор проектов и распределение средств на их реализацию между регионами. Деньги предоставляются в виде льготных бюджетных кредитов под минимальную ставку 3% годовых на срок до 15 лет, то есть это недорогие и долгосрочные вложения в социально-экономическое развитие региона», — пояснил министр финансов Челябинской области Иван Родионов.

Кроме того, в областной бюджет включены федеральные средства в сумме 37,9 миллиона рублей на оказание медицинской помощи военнослужащим в период проведения специальной военной операции.