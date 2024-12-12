На программы развития экономики и туризма в 2025 году направят 1,75 млрд рублей в Челябинской области

Ко второму чтению цифры по экономическим программам выросли почти на 43%, по туризму — шестикратно

Почти 1,4 миллиарда рублей составит финансирование программы развития экономики Челябинской области в 2025 году, 340 миллионов будет направлено на стимулирование туристической отрасли. Депутаты профильного комитета Заксобрания одобрили поправки, внесенные губернатором Алексеем Текслером в проект регионального бюджета ко второму чтению, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно внесенным изменениям расходы на госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика» увеличились относительно первого чтения на 42,6% или на 417,6 миллиона и составили 1,4 миллиарда рублей.

«Значительный объем этих средств пойдет на поддержку малого и среднего предпринимательства: расходы в этой части увеличились на 122 миллионов и составили в общем объеме более 350 миллионов рублей. В том числе на стимулирование инвестиционной деятельности запланировано 53 миллиона, на развитие рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры для электромобилей — 36 миллионов рублей», — пояснили в комитете.

Существенное увеличение финансирования коснулось статьей расходов на развитие международных экономических связей — плюс 285 миллионов рублей ко второму чтению.

На развитие туризма будет направлено не 50 миллионов, как планировалось ранее, а 340 миллионов рублей. Эти средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры региона, создание новых зон притяжения, гостевых домов, кемпингов, продвижение туристических объектов.

В целом расходы по двум госпрограммам развития экономики и туризма Челябинской области в 2025 году запланированы в размере 1,75 миллиарда рублей.