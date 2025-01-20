На поддержку промышленности Челябинской области выделено 900 млн рублей

В 2025 году в регионе продолжат действовать ключевые меры поддержки

На поддержку промышленного комплекса Челябинской области в 2025 году выделено 900 миллионов рублей. Ключевые меры поддержки в регионе продолжат действовать, сообщили в пресс-службе правительства.

Деньги направлены на реализацию госпрограммы «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов в Челябинской области». Она подразумевает сохранение в текущем году всех актуальных для производителей мер и инструментов господдержки.

«В нашем регионе создана и успешно работает комплексная система мер господдержки промышленности федерального и регионального уровня. Сегодня мы готовы поддержать предприятие на всех стадиях — от идеи создания продукта до его выхода на серийное производство — как финансово, так и с помощью экспертов: в сфере бережливого производства, выхода на зарубежные рынки, реализации кластерных инициатив и т. д. У нас есть все ресурсы, чтобы обеспечить дальнейший рост производительности, продолжение компаниями запланированных инвестпроектов, роботизацию и автоматизацию технологических процессов», — говорит министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб о задачах, которые ставит губернатор Алексей Текслер.

У южноуральских промышленников растет интерес к мерам господдержки: 600 миллионов рублей из средств, выделенных на поддержку промышленного комплекса региона, будут доведены до предприятий по линии регионального ФРП (Фонда развития промышленности).

Для стимулирования производственно-технологического развития региональный ФРП продолжит возмещать южноуральским предприятиям затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), совместные проекты участников промышленных кластеров, закупку нового оборудования и оплату лизинговых платежей.

Кроме того, эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности (РЦК), созданного на базе фонда, продолжат работать с предприятиями-участниками федерального проекта «Производительность труда». В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» они помогут устранить потери, оптимизировать процессы и выявлять скрытые ресурсы.

В 2025 году внедрять бережливые технологии начнет 31 южноуральское предприятие в рамках нового нацпроекта.

Малый и средний бизнес тоже не остался в стороне от поддержки экспертов. В регионе действует программа «Адресная поддержка повышения производительности труда».

В 2025 году по решению губернатора Алексея Текслера она будет расширена: девять южнуральских предприятий станут участниками программы, не менее 210 специалистов пройдут интерактивные тренинги на учебной площадке «Фабрика процессов».

Челябинский Минпром начнет новое направление работы, сосредоточенное на помощи предприятиям в области роботизации и автоматизации их технологических процессов. По поручению губернатора в регионе создан Центр промышленной роботизации (ЦПР), который будет сотрудничать с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) и челябинским «Заводом роботов».

Основной задачей Центра станет содействие ускоренной роботизации производств с использованием промышленных роботов-манипуляторов, произведенных в России.

В 2025 году основное внимание будет уделено реализации ключевых национальных проектов, направленных на технологическое лидерство, с привлечением всех доступных федеральных и региональных мер поддержки.