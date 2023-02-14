На поддержку промышленности Челябинской области в 2023 году выделили 715 млн рублей

Деньги поступят из федерального и регионального бюджетов

По распоряжению губернатора Алексея Текслера на финансовую поддержку промышленных предприятий Челябинской области в 2023 году в региональном бюджете уже заложено 656 млн рублей. При необходимости эта сумма будет увеличена. Еще 59 млн рублей поступят из федерального бюджета в рамках единой региональной субсидии. Все эти средства будут направлены на развитие и помощь южноуральским производителям. О мерах поддержки предприятий рассказали на конференции «Инструменты поддержки промышленности — 2023», сообщили в пресс-службе областного Минпрома.

«При личном участии и вовлеченности главы региона Алексея Текслера на Южном Урале создаются все условия для стабильной работы предприятий, которые выполняют главную задачу — наращивают объемы выпуска качественных высокопередельных конкурентоспособных продуктов, обеспечивающих технологический суверенитет страны», — отметил, открывая мероприятие, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

По словам Егора Ковальчука, в прошлом году одной из самых востребованных мер поддержки стали гранты на возмещение производителям части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. В этом году на них выделено 100 млн рублей. Еще 55 млн будут направлены на гранты, возмещающие часть затрат на новое оборудование. На льготные займы регионального ФРП из областного бюджета пойдет 175 млн рублей, а на поддержку участников промышленных кластеров — 70 млн. В общей сложности на эти и другие цели в бюджете региона предусмотрено более 650 млн рублей. И это только первый транш на поддержку нашей промышленности в этом году.

В прошлом году общая сумма федеральной поддержки южноуральских предприятий составила 25 млрд рублей. Из областного бюджета на эти цели по различным программам региональных Минпрома и Минэкономразвития было направлено еще более 1,4 млрд рублей. Федеральные и региональные меры поддержки всех сфер экономики позволили нивелировать сильнейшее санкционное давление. В итоге индекс промышленного производства в 2022 году оказался гораздо выше ожидаемого даже с учетом довольно высокой базы 2021 года и локальных просадок по отдельным отраслям, например металлургии.

Базовые для нашего региона отрасли сохранили стабильность в работе и высокие темпы развития. Предприятия адаптировались к новым условиям: перестроили логистику, запускают новые производства, развивают импортозамещающие направления и ориентируются на внутрироссийский спрос.

«В структуре оборота на региональный промышленный комплекс приходится 54%, или почти 2,8 трлн рублей. Промышленность была и остается основой экономики Южного Урала. Она обеспечивает экономическую безопасность и технологический суверенитет, о важности формирования которого неоднократно говорил президент Российской Федерации. Санкционное давление, разрыв логистических цепочек — все это было призвано самым негативным образом отразиться на ключевых отраслях нашей экономики. Однако благодаря оперативным решениям, постоянной обратной связи, слаженной работе и упорству трудовых коллективов тысяч предприятий нам удалось не только поддержать промышленность, но и найти новые ресурсы и возможности», — подчеркнул министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.