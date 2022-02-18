На поддержку малого бизнеса в Челябинской области направили 403 млн рублей

В 2021 году было открыто 800 новых компаний

В 2021 году на поддержку малого бизнеса в Челябинской области в рамках нацпроекта направлено 403,9 млн рублей. Количество работающих в малом бизнесе увеличилось почти на 37 тыс. и составило 536,3 тыс. человек, а число самих предпринимателей выросло на 800 единиц и превысило 134 тысячи. Об этом на заседании комитета по экономике в Заксобрании региона рассказала министр экономического развития Наталья Лугачева.

Все формы поддержки предприниматели получают на базе центра «Мой бизнес». Так, в 2021 году оказано 462 услуги финансовой поддержки на сумму 2,2 млрд рублей. Филиалы центра открылись не только в Челябинске, а еще и в Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме, Златоусте.

Финансовую поддержку также оказывает Региональная гарантийная организация (РГО), в 2021 году она выдала 84 поручительства действующим предпринимателям на общую сумму около 600 млн рублей. Сумма привлеченных кредитов, обеспеченная поручительствами РГО, составила 1,7 млрд рублей. Начинающим предпринимателям (до года работы) выдано шесть поручительств на 35,8 млн рублей, сумма привлеченного финансирования составила 78 млн рублей.

Региональной микрофинансовой организацией выдано 202 микрозайма на сумму 473,2 млн рублей, в том числе 35 — начинающим предпринимателям на сумму 29,8 млн рублей и 17 — самозанятым гражданам на сумму 4,69 млн рублей.

В 2021 году выданы гранты «Агростартап» 20 фермерам на общую сумму 55,5 млн рублей. Фермеры могут использовать деньги на покупку земли, строительство и модернизацию объектов для производства и переработки продукции, приобретение животных, посадочного материала, спецтранспорта и оборудования.

В регионе растет количество социальных предприятий. В прошлом году к этой категории добавилось 58 субъектов МСП, из них 23 получили гранты на общую сумму 10,7 млн рублей. Этот статус дает предпринимателям право использовать льготную ставку в размере 1% при применении упрощенной системы налогообложения, категория «доходы».