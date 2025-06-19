На ПМЭФ-2025 Алексей Текслер заявил о необходимости совершенствования системы госзакупок

Главная задача, по словам губернатора, качественное наполнение доходной части бюджета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках ПМЭФ-2025 принял участие в сессии «Национальные цели и региональное развитие: задачи, инструменты, результат». Глава региона заявил о необходимости совершенствования системы госзакупок, сообщили в пресс-службе правительства Южного Урала.

Участники дискуссии обсуждали роль регионов в достижении национальных целей развития до 2030 года и на перспективу, до 2036-го. Ключевые вопросы сессии — финансовое обеспечение регионального развития, включая анализ возможностей налоговой и бюджетной систем, эффективность механизмов поддержки инвестиций, а также необходимость корректировки бюджетной и налоговой политики, межбюджетных отношений для обеспечения финансовой стабильности и устойчивого роста регионов.





В дискуссии приняли участие председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководитель ФНС России Даниил Егоров, заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

На шесть лет реализации нацпроектов выделено порядка 40 триллионов рублей, из них восемь направляется через регионы.

«Главное — организация процесса исполнения, доведение решений до конкретного человека, до конкретных людей. В первую очередь это касается социальных задач национальных целей развития», — сказал Антон Силуанов.

Председатель комиссии Госсовета России по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер отметил, что подготовка к старту реализации нацпроектов прошла хорошо.

Во время обсуждения реализации крупных нацпроектов внутри региона губернатор заявил о необходимости совершенствования системы госзакупок, чтобы у заказчиков было больше гарантий при заключении контрактов.

Между тем главной задачей Алексей Текслер обозначил качественное наполнение доходной части бюджета и развитие экономики.





Во второй день Петербургского международного экономического форума — 2025 Челябинская область подписала несколько важных соглашений, в том числе с Росатомом, ВЭБ.РФ и Челябинской концессионной компанией, «Фитнес-сообществом».

Также сообщалось, что Михаил Мишустин высоко оценил работу челябинского предприятия по изготовлению машин.