На отлов бродячих животных в Челябинске потратят 1,4 млн рублей

В результате торгов цену контракта сбили на треть

Мэрия Челябинска выбрала подрядчика для отлова бродячих животных. Им стала компания «Ремком», которая выполняла эти работы в 2021-м. Начальная цена была почти 4 млн рублей, но в результате аукциона стоимость контракта сбили на 34%. В торгах также участвовали челябинские приюты «Наш дом» и «Бродяга». В итоге «Ремкому» придется работать весь следующий год всего за 1,4 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, животных нельзя убивать и причинять им вред. Собак и кошек с метками о стерилизации забирать с улиц запрещено, если они не проявляют агрессию. Весь процесс нужно снимать на видео. Животное нужно передать в приют, где его будут лечить и стерилизовать.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Ремком» зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. В штате числятся пять человек. Директор — Рафаил Абдрахманов. Согласно финансовым отчетам, компания убыточная с 2015 года. В 2020 году убыток составил 3,5 млн рублей.

Также мэрия Челябинска ищет компанию, которая будет заниматься уходом и содержанием пойманных на улицах собак и кошек. Начальная цена контракта — 10,2 млн рублей. Итоги конкурса подведут 14 января. В 2021 году содержание и отлов животных проходили по одному контракту, и тем и другим занималось ООО «Ремком».

Кроме того, в Сосновском районе объявили конкурс по выбору подрядчиков для возведения модульных зданий в новом государственном приюте для содержания бездомных животных. Учреждение должно открыться в 28 км от Челябинска (рядом с поселком Есаульским) в 2022 году. Первую очередь строительства — теплые вольеры для собак и кошек, а также административно-бытовое здание — сдадут к концу марта. Общая стоимость работ — 47,9 млн рублей.