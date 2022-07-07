На обслуживание светофоров и видеокамер в Челябинске потратят почти 1 млрд рублей

Новый подрядчик будет заниматься содержанием оборудования до 2025 года

Мэрия Челябинска объявила торги по поиску подрядчика на обслуживание светофоров и видеокамер. Он должен чинить и чистить оборудование, следить за метеостанциями на дорогах, также компания займется анализом трафика и настройкой режима регулировки.

Срок действия контракта — до 30 июня 2025 года. Начальная сумма — 981 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Победитель аукциона будет отвечать за 542 светофора в Челябинске и 133 поста дорожного контроля с видеокамерами. Также в ведении подрядчика будут дорожные знаки и вся инфраструктура — серверы, контроллеры, волоконно-оптические линии связи.

Победителя аукциона определят 26 июля.