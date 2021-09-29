На набережной возле исторического музея в Челябинске заменят гранитный парапет

Работы обойдутся мэрии в 9 млн рублей

Мэрия Челябинска ищет подрядчика для замены гранитного парапета на набережной реки Миасс возле исторического музея Южного Урала. Вместо него должно появиться металлическое ограждение, как на новых участках набережной возле филармонии и «Мегаполиса». Оно должно быть выполнено так, чтобы прохожие могли видеть воду. Начальная цена торгов была 9,2 млн рублей, однако ни одна компания не заявилась.

Гранитный парапет уберут на участке в 78 метров – от Троицкого моста до начала территории рядом с историческим музеем. Каменное ограждение, которое заменят, выкрашено масляной краской. На его месте появится забор из нержавеющей стали высотой 1,2 метра. Согласно техзаданию, контракт надо было исполнить до середины декабря.





Участок, на котором заменят ограждение. Иллюстрация из конкурсной документации

Набережную рядом с историческим музеем Южного Урала ремонтировали в 2019 году. Стоимость проекта была около 55 млн рублей. Однако результаты работы вызвали много нареканий.