На Московской бирже возобновили торги

Рынок отреагировал падением на начало военной спецоперации России на Украине

Московская биржа после краткосрочного перерыва возобновила работу. Индекс опустился ниже 2700 пунктов впервые с ноября 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с апреля 2020 года.

Среди компаний лидерами падения являются Ozon (–31,34%), ВТБ (–30,06%) и Сбербанк (–28%). Доллар стоит выше 89 рублей, евро достиг 100 рублей. Стоимость нефти марки Brent превысила 103 доллара впервые с сентября 2014 года.

Напомним, что Российский рынок акций 24 февраля открылся значительным снижением. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,4% после сообщения президента РФ Владимира Путина о начале военной спецоперации на востоке Украины.

Уже с утра торги рублем, акциями и фьючерсами на торговой площадке практически прекратились из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей границы.

Обновлено в 12:40

Московская биржа снова приостановила торги на неопределенный срок.