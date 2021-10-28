На ММК тестируют беспилотный грузовик

Техника будет перевозить на территории предприятия малотоннажные грузы

На Магнитогорском металлургическом комбинате проходят тестовые испытания беспилотного грузовика. По их результатам сформируют концепцию применения на производстве беспилотного автотранспорта.

Этот пилотный проект реализуется в рамках стратегии цифровизации группы «ММК». Она подразумевает не только внедрение готовых цифровых решений, но и беспилотной техники.

«Специалисты компании „Автотранспортное управление“ совместно с ММК-Информсервис и Объединенной сервисной компанией оценили целесообразность применения беспилотного транспорта для организации внутризаводских перевозок и повышения эффективности цепочек поставок. Достигнуты договоренности с действующим поставщиком транспортных услуг компанией „ТРАФТ“ и производителем беспилотной платформы „ЭВОКАРГО“ о проведении на территории комбината тестирования беспилотного автомобиля с электродвигателем», — сообщили на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Беспилотный автотранспорт грузоподъемностью до 1,5 тонны используется для малотоннажных перевозок, которые составляют более 50% автоперевозок на заводе. В качестве пилотного выбран маршрут для перевозки огнеупоров, по которому ежедневно перемещается около 150 единиц техники, и он сильно загружен.

Внедрение беспилотников позволит снизить себестоимость перевозок и затраты на складское хозяйство. Кроме того, использование беспилотных автомобилей обеспечивает совершенно новый уровень прозрачности и безопасности перевозок, контроль за перемещением транспорта.