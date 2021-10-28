На Магнитогорском металлургическом комбинате проходят тестовые испытания беспилотного грузовика. По их результатам сформируют концепцию применения на производстве беспилотного автотранспорта.
Этот пилотный проект реализуется в рамках стратегии цифровизации группы «ММК». Она подразумевает не только внедрение готовых цифровых решений, но и беспилотной техники.
«Специалисты компании „Автотранспортное управление“ совместно с ММК-Информсервис и Объединенной сервисной компанией оценили целесообразность применения беспилотного транспорта для организации внутризаводских перевозок и повышения эффективности цепочек поставок. Достигнуты договоренности с действующим поставщиком транспортных услуг компанией „ТРАФТ“ и производителем беспилотной платформы „ЭВОКАРГО“ о проведении на территории комбината тестирования беспилотного автомобиля с электродвигателем», — сообщили на Магнитогорском металлургическом комбинате.
Беспилотный автотранспорт грузоподъемностью до 1,5 тонны используется для малотоннажных перевозок, которые составляют более 50% автоперевозок на заводе. В качестве пилотного выбран маршрут для перевозки огнеупоров, по которому ежедневно перемещается около 150 единиц техники, и он сильно загружен.
Внедрение беспилотников позволит снизить себестоимость перевозок и затраты на складское хозяйство. Кроме того, использование беспилотных автомобилей обеспечивает совершенно новый уровень прозрачности и безопасности перевозок, контроль за перемещением транспорта.