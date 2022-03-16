На маркетплейсе #банкавто теперь можно записаться на ТО и ремонт автомобиля

Услуги доступны в 40 регионах России

Маркетплейс по покупке и продаже автомобилей Банкавто в партнерстве с агрегатором по подбору автосервисов Uremont запустил новую услугу записи на ТО и ремонт машины. Подача онлайн-заявки не займет и пары минут, а за ремонт автомобилей пользователей платформы будут конкурировать более 16 тысяч автосервисов по всей России.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно создать на Bankauto.ru заявку с указанием требуемых работ (шиномонтаж, покраска бампера, замена масла и т. д.) и выбрать удобные дату и время посещения сервисного центра. Услуга доступна по всей стране. Для подбора ближайшего автосервиса можно ввести свой адрес или выбрать комфортное местоположение на карте. Ответы со стороны сервисных центров приходят в личный кабинет пользователя на платформе в режиме реального времени. Обычно обработка заявки не занимает и 15 минут.

Из пакета полученных предложений от ведущих автосервисов легко и быстро можно выбрать наиболее подходящее как по цене, так и по расположению. Оплата услуг доступна и онлайн, и офлайн в сервисном центре по результатам проведенных работ. Предоплата не требуется.

«Реализация возможности с комфортом записаться на ТО и ремонт авто — еще один успешный шаг #банкавто по объединению на цифровой платформе всех товаров и сервисных услуг автомобильной отрасли. Клиентам уже доступны услуги покупки и продажи новых машин и авто с пробегом, в том числе между частными лицами, онлайн-бронирование, оценка автомобиля для трейд-ин, а также сервисы кредитования, страхования, в том числе ОСАГО. И список доступных для автолюбителей опций будет только расти», — отметили в пресс-службе Банкавто.

Банкавто (Bankauto.ru) — платформа для автомобилистов. Клиентам доступны не только услуги покупки и продажи автомобилей, в том числе между частными лицами, но и онлайн-бронирование, оценка автомобиля для трейд-ин, а также сервисы кредитования, страхования, в том числе ОСАГО и записи на сервис для обслуживания своего авто. В каталоге представлены уже более 20 тыс. автомобилей 40 брендов по новым машинам и 70 брендов — по авто с пробегом. Услуги платформы доступны в 40 регионах России. С проектом сотрудничают более 350 дилерских центров по всей России.