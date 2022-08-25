На компенсацию инфляции и поддержку бюджетников в Челябинской области направят 18 млрд рублей

Заксобрание утвердило изменения в главный финансовый документ

В бюджет Челябинской области заложили дополнительные расходы на финансирование школ, больниц, строительство дорог, поддержку городов и районов. Увеличить расходы пришлось из-за роста цен. Также нужны деньги на повышение зарплат бюджетников в связи с увеличением МРОТ. Всего на эти цели направят 18 млрд рублей. Изменения в бюджет внесли депутаты Заксобрания.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, пересмотреть бюджет пришлось из-за структурных изменений в экономике. Цены выросли, и на выполнение обязательств требуется больше денег.

«Планируя бюджет текущего года, мы, конечно, не ожидали такой инфляции. И вполне логично, что губернатор дал установку по возможности ускорить, например, строительство социальных объектов, проведение капремонтов, чтобы снизить инфляционные издержки. Ресурсы на зарплаты бюджетников опять же закладывались исходя из других средних значений. Плюс вырос размер МРОТ, появились новые ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Есть и задача поддерживать муниципалитеты в решении возникающих проблем. Все это требует дополнительных ресурсов», — отметил Андрей Пшеницын.

Из 18 млрд рублей на увеличение фонда оплата труда муниципальных бюджетников направят 4 млрд рублей. Еще 3,3 млрд рублей выделят для повышения зарплат региональным госслужащим. Решение принято из-за того, что с 1 июля в регионе вырос размер минимальной оплаты труда (сейчас — 17,6 тыс. рублей).

Почти 5 млрд рублей направят на организацию образовательного процесса и социальной поддержки школьников, 2,4 млрд рублей пойдут на софинансирование ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Еще 936 млн рублей предусмотрено на дополнительное финансирование ремонта дорог. На здравоохранение дополнительно выделили 336 млн рублей, на субсидии по газификации — 239 млн рублей.

В качестве источников финансирования предусмотрели остатки собственных средств, что накопились у области и еще не были задействованы для расходов, а также коммерческие заимствования, которые пока предлагается запланировать исключительно для подстраховки исполнения областного бюджета.

«Опыт нашего региона в этом плане вполне красноречив: запланировать не значит взять. Но подстраховать областной бюджет, как это было всегда, мы должны. Особенно в нынешнее, очень непредсказуемое с точки зрения происходящих событий, время», — пояснил Андрей Пшеницын.

В итоге, с учетом одобренных депутатами корректировок, доходы областного бюджета на 2022 год составят 222 млрд рублей, расходы — 286,3 млрд рублей. Дефицит — 64 млрд рублей.

Дефицит покрывается остатками средств областного бюджета (40 млрд рублей), льготными инфраструктурными кредитами из федерального бюджета (14 млрд 878,5 млн рублей) и коммерческими заимствованиями (9 млрд 374,4 млн рублей).