На Кировке к Новому году установят «светящееся небо» за 124 млн рублей

Подрядчик должен завершить работы до 5 декабря

Администрация Челябинска объявила аукцион стоимостью 124 млн рублей на выполнение работ по монтажу сразу нескольких новогодних конструкций на Кировке. Среди них — «светящееся небо».





Гирлянда длиной 580 метров и шириной 12 метров украсит городское пространство от проспекта Ленина до улицы Труда. К каркасу должны быть подвешены светящиеся шары.

«Каркас сферы должен быть выполнен из стеклонаполненного нитевидного материала, который должен представлять собой композит полимера и стекловолокна. Должен быть не подверженным коррозии, потускнению, деформации. Должен быть устойчивым к температурным перепадам, воздействию химических реактивов, механическим воздействиям. Внешняя поверхность каркаса должна быть равномерно покрыта светящейся нитью», — указано в техзадании.

Заявки на аукцион принимаются до 6 октября. Подрядчику необходимо выполнить работы до 5 декабря. Срок гарантии качества на выполняемые работы составляет два года.

Еще на улице Кирова планируется разместить объемную светящуюся конструкцию, которая станет украшением кареты. Также праздничной подсветкой украсят фонтан, который расположен вблизи Оперного театра. С помощью яркой иллюминации выделят Нулевую версту на улице Кирова.





Украсить в новогоднем стиле планируется и арку на проспекте Ленина, которая станет ярким акцентом в городском пространстве, где можно сделать селфи с семьей и друзьями. Кроме того, на улице Худякова разместят новогодние световые консоли. Всего их будет закуплено 120 штук. На украшения в центре города потратят 69,7 млн рублей.