На капремонт исторических домов в Златоусте потратят 167 млн рублей

В порядок приведут сталинки на улице Карла Маркса

Регоператор капремонта ищет подрядчиков, чтобы привести в порядок многоквартирные дома в Златоусте, которые являются объектами культурного наследия. Речь о зданиях на улице Карла Маркса — «доме с башенкой» под номером 8 и сталинке с колоннами под номером 11. Общая стоимость работ — 167 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В доме № 11 по улице Карла Маркса нужно отремонтировать фасад, крышу и фундамент. Работы надо завершить до 1 ноября 2024 года. Начальная стоимость контракта — 105 млн рублей. Подрядчик должен будет проводить гарантийное обслуживание дома в течение пяти лет.





В доме № 8 по улице Карла Маркса тоже будут ремонтировать крышу, фасад и фундамент. Это будет стоить 62 млн рублей. Кровлю надо восстановить к маю 2023-го. Все остальные работы — доделать до ноября 2024 года.





Капремонт объектов культурного наследия должна проводить компания, у которой есть специальная аккредитация. Для проекта была подготовлена научно-техническая документация. Она прошла историко-культурную экспертизу.

Дома перекрасят в цвет, который был выбран архитекторами в 1950-х годах. Будут воссозданы архитектурные элементы, усилят колонны, кровлю оборудуют водосточной системой, восстановят балконные плиты. Проектом предусмотрена частичная замена и усиление деревянных конструкций крыши, устройство слуховых окон.









Сейчас дома на улице Карла Маркса в Златоусте находятся в плачевном состоянии: осыпается штукатурка с фасада, где-то выпадают кирпичи, декоративные элементы башни и балюстрада в доме № 8 разрушены, повреждены балконные плиты. Решение о выделении денег на капремонт принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



