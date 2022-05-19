На инвестфоруме в Челябинске 350 экспертов и бизнесменов обсудили развитие туризма

Мероприятие призвано помочь отрасли и обеспечить рост привлекательности регионов

18 мая в Челябинске состоялся Первый инвестиционный форум SUIF’22 (South Ural Investment Forum). На нем более 350 представителей туристического сообщества из 25 регионов России обсудили развитие отрасли. Также на форуме состоялось подписание шести соглашений о сотрудничестве. 80 компаний Челябинской области провели бизнес-переговоры.

Открылся форум приветственным словом губернатора Челябинской области Алексея Текслера. После этого стартовала панельная дискуссия на тему «Туризм как фактор инвестиционной привлекательности региона». Гости разработали общий вектор развития внутреннего туризма регионов РФ, в том числе Челябинской области. Также обсудили цели национальных туристических маршрутов, доступность туристических площадок для людей с инвалидностью, критерии привлекательности туриндустрии регионов. Спикеры отметили рост интереса к сельскому туризму.





«Ключевым смыслом мероприятия является рост инвестиционной привлекательности территории Челябинской области. Кроме традиционных сфер, таких как промышленность, сельское хозяйство, на первый план сейчас выходит и туризм. В современных реалиях необходимо грамотно использовать все наши возможности, чтобы стремительно развиваться в этом направлении. Челябинская область обладает высоким рекреационным потенциалом, качественной ресурсной базой, современной транспортной и энергетической инфраструктурой, мощным кадрово-образовательным потенциалом. Это все дает возможность нашему региону стать одним из лидеров туристической отрасли», — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Затем в рамках форума SUIF’22 провели три круглых стола и кейс-сессию. Гости мероприятия детально обсудили особенности различных направлений работы в сфере туризма и, конечно, вопросы инвестиций.





На круглом столе «Брендинг территорий. Формирование уникального туристического торгового предложения региона» спикеры поговорили о том, как повысить имидж региона и за счет чего он формирует позитивные ассоциации. Яркой частью этого мероприятия стала презентация нового туристического бренда Южного Урала.

«Одна из особенностей брендинга, который рассчитан на большую группу людей, заключается в том, что он должен быть простым, однозначным, узнаваемым и легко считываемым, поэтому мы взяли главную ассоциацию к слову „Южный“ — солнце, „Урал“ — Уральские горы и объединили их в один общий знак, в один общий элемент», — пояснил сооснователь и бренд-продюсер агентства Endy Максим Федоров.





Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова рассказала об объединении пяти субъектов РФ в один макрорегион «Большой Урал», чтобы совместно развивать туризм и успешно конкурировать с Кавказом, Золотым кольцом и Серебряным ожерельем. В скором времени планируется подписание соглашения со Свердловской, Челябинской и Тюменской областями, а также с Пермским краем и Республикой Башкортостан.

«Мы хотим создать бесшовную инфраструктуру туризма, которая позволит туристам пересекать те или иные границы и не ощущать разницу в сервисе, в качестве обслуживания, в качестве пешеходных троп, велодорожек и навигации. Мы предлагаем единую туристскую навигацию, единую дорожную инфраструктуру, доступность интернета и мобильной связи, создание, благоустройство туристских маршрутов на территории природных парков и заповедников», — поделилась Эльмира Туканова.





На сессии «Государственная поддержка инвестиций в туристическую отрасль» обсудили вопрос о помощи в реализации инвестпроектов туристической отрасли, грантовые конкурсы для бизнеса и развитие детского туризма. В этом году предприятия, работающие в сфере сельского туризма, могут претендовать на грантовую поддержку. Малые предприятия получили право наравне с крупным бизнесом претендовать на государственную поддержку. Обсудили и потенциально необходимые государственные решения для инвестиционного развития туристической отрасли. О мерах поддержки в Челябинской области рассказал заместитель министра экономического развития Андрей Минченко.





В рамках круглого стола «Кадровое обеспечение туристических инвестпроектов полного цикла» спикеры поделились с участниками форума опытом того, как создать профессиональную команду для успешной реализации инвестпроекта. Гости также поговорили о нехватке кадров и о перспективах обучения туризму в высших учебных заведениях. Обсудили и вопрос, с какого возраста стоит начать погружение в сферу туризма.

«Серьезно проводить профориентацию можно с 13—14 лет и вместе с тем продвигать привлекательность сферы туризма. Заинтересовать молодежь можно живым общением с людьми, которые олицетворяют эту деятельность. Так появится шанс, что ребята, которые будут поступать в учебные заведения по направлениям туризм и гостиный бизнес, будут делать это из собственного интереса», — отметила HR-консультант, бизнес-тренер, старший преподаватель департамента туризма и гостеприимства Финансового университета при правительстве РФ Анна Герасимова.





На кейс-сессии «Кемпинги и глэмпинги: инвестиционные тренды в туризме» спикеры рассказали об особенностях инвестиций в малые туристические формы, о специфике и тенденциях развития индустрии. Участники мероприятия получили практические рекомендации по ведению бизнеса и привлечению инвесторов. За последние 10 лет кемпинг и глэмпинг стали очень популярны. Такой вид отдыха привлекает не только своей новизной, но и мобильностью. Кроме того, эти формы размещения позволяют побыть наедине с природой, не расставаясь с привычным комфортом: вместо спальников удобные полноценные кровати, вместо купания в реке ванная и туалет, вместо приготовления на костре макарон с тушенкой полноценная кухня.





В рамках форума SUIF'22 направление инвестиционного развития областного центра «Мой бизнес» подписало шесть соглашений о сотрудничестве с организациями, развивающими инвестпроекты. Это Русско-азиатский союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, сеть туристических центров «Координаты», центр отдыха «Аракуль», Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область, Южно-Уральский государственный университет.





Также соглашение подписали с Алексеем Волковым, президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства, членом общественного совета при Ростуризме и советником председателя комитета по развитию туризма и туристической инфраструктуры Госдумы РФ.

Завершился форум неформальным бизнес-коктейлем. Участники проверили свое шестое чувство в шоу-игре «Интуиция». Гостей развлекали танцевальными номерами. Кроме того, гости мероприятия смогли обсудить друг с другом совместные проекты.





Программа форума SUIF’22 не ограничилась одним днем. 19 мая участники отправились в road show по туристическим местам Челябинской области. В Златоусте группа поднялась на гору Семибратка, посетила оздоровительный комплекс с термальным бассейном «Таганай» и оружейную слободу «АиРовка». Другие гости форума отправились в Миасс, где посмотрели горнолыжный курорт «Солнечная долина», автомобильный завод «Урал» и курорт «Золотой пляж» на озере Тургояк. Были активности и в Челябинске. В центре «Мой бизнес» устроили стажировку от Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития. Там обсудили лучшие практики по сопровождению и развитию инвестиционных проектов.





Первый инвестиционный форум SUIF’22 провели при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Организатором мероприятия выступил экономический блок правительства региона, а оператором — центр «Мой бизнес».