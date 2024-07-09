На «Иннопроме» подписано соглашение о развитии в Челябинской области производства арматуры

«ЧелябинскСпецГражданСтрой» экспортирует продукцию в 24 страны мира

На полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» губернатор Алексей Текслер и директор ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» Александр Невский подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие промышленности, в том числе производственных мощностей по выпуску трубопроводной арматуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках соглашения ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», входящее в группу компаний LD, планирует увеличить мощности по производству импортозамещающей трубопроводной арматуры. Срок реализации инвестиционных проектов — до 2029 года. Объем капиталовложений — более 1,5 миллиарда рублей. Число создаваемых рабочих мест — более 250.

В группу компаний LD входят пять промышленных предприятий, на которых трудится более 2,5 тысячи человек. Это «ЛД Прайд», «ЧелябинскСпецГражданСтрой», Челябинский фланцевый завод, «Форспродакшн» и ЛД «Фитинг».

Предприятия производят латунные и стальные шаровые краны, затворы для тепло-, водо-, газоснабжения, стальные фланцы, полипропиленовые трубы и латунные фитинги. LD отдают свой выбор более 2 миллионов клиентов в России и за рубежом. Экспорт осуществляется в 24 страны мира, в некоторых действуют собственные филиалы группы компаний.