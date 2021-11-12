На гирлянды для искусственной ели в центре Челябинска потратят 6,6 миллиона рублей

Новогоднее дерево на площади Революции украсят к 16 декабря

Мэрия Челябинска объявила торги по поиску подрядчика для украшения главной новогодней ели. На искусственное дерево на площади Революции повесят светодиодные гирлянды. Начальная стоимость — 6,6 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.





Внешний вид подсветки

Светодиодная лента для украшения праздничной ели будет выполнена из светящихся снежинок. Всего будет шесть ярусов гирлянд. У них будет функция плавного зажигания и угасания. Подсветка будет белой. Украшения будут потреблять 2,1 кВт в час. Подсветку на новогодней ели должны смонтировать к 16 декабря.

Подсветка искусственной ели на площади Революции по стоимости сопоставима с ценой контракта на строительство ледового городка. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», подрядчик получит 8,5 млн рублей. Тема в этом году — герои русских сказок. Построить ледовый городок должны до 24 декабря.