На форуме «Вершина» в Челябинской области премировали лучшие PR‑проекты

Победителями в двух номинациях стали компания «Интерсвязь» и завод металлоконструкций

Провайдер «Интерсвязь» и Челябинский завод металлоконструкций стали победителями конкурса профессионального мастерства PR-специалистов PRЕМИЯ-2022 имени Ольги Давиденко. Компании наградили на межрегиональном медиафоруме «Вершина».

Компания «Интерсвязь» победила в номинации «Лучший PR-проект года», а Челябинский завод металлоконструкций выиграл в номинации «Лучший внутрикорпоративный PR-проект года».

Всего на конкурс представили около 30 проектов PR-специалистов крупных и небольших компаний, а также госструктур. Их оценивали Роман Масленников (директор агентства «Взрывной PR», Москва), Анастасия Журавлева (PR-директор YADRO, Москва), Екатерина Железнякова (директор торговой сети «Юничел», член РАСО, эксперт ведущих отраслевых мероприятий в области PR, маркетинга и развития ретейла), Константин Киуру (доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры теории медиа факультета журналистики ЧелГУ), Александра Федоренко (директор ReputationManagement Company, Екатеринбург) и другие сильнейшие представители профессии.

Победители получают денежное вознаграждение. Призовой фонд в 60 тыс. рублей предоставляет группа компаний «Микар».

Кроме того, команда жюри дает участникам конкурса обратную связь на публичной защите проекта. У претендентов на победу есть возможность узнать сильные и слабые стороны проектов и получить профессиональные рекомендации. Это серьезный вклад в развитие сообщества, которое непосредственно влияет на имидж региона в целом.

«Будучи основателем клуба пресс-служб Челябинской области и председателем отделения союза журналистов России в Челябинской области (2015—2018 гг.), Ольга Давиденко сумела объединить сообщество PR-специалистов и журналистов. Ключевым событием этого медиаобъединения стал Кубок СМИ по горнолыжным видам спорта. С тех пор победителей в профессиональных конкурсах обоих направлений традиционно чествуют на медиафоруме, который также продолжает развиваться и уже стал визитной карточкой региона», — сказала председатель клуба пресс-служб Челябинской области, PR-директор группы компаний «МКС» Мария Неволина.

Добавим, в этом году Кубок СМИ имени Ольги Давиденко прошел с 24 по 26 февраля в «Солнечной долине» в Челябинской области.