На форуме спецтехники в Челябинске заключили контракт на поставку взрыв-машины

Она отправится на золотодобычу в Красноярский край

Сегодня под Челябинском на аэродроме Калачево стартовал форум «СпецМашЭкспо-2025». Одна из задач мероприятия — взаимодействие производителей и потребителей продукции. Так, спустя несколько часов после начала форума был заключен первый контракт, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Смесительно-зарядная машина отправится в Красноярский край. Она предназначена для быстрого и безопасного приготовления и загрузки взрывчатки в шахтах и карьерах.

Проще говоря, эта машина — как огромная и умная кухня для взрывчатки. Она автоматически смешивает различные компоненты (в виде гранул, патронов или жидкостей) в нужной пропорции, чтобы получилось взрывчатое вещество с требуемой мощностью. А затем, прямо на месте, она загружает эту смесь в заранее пробуренные скважины. Это позволяет проводить взрывные работы максимально эффективно и, что самое главное, безопасно, минимизируя риск для людей.





Ключи от автомобиля покупателям вручил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.

«Машина уйдет на золотодобычу. Коллеги будут осуществлять работы на Севере. Когда мы наполняли выставку, то сразу понимали, что задача номер один — найти те организации, которые бы приехали, посмотрели и могли приобрести эту продукцию», — отметил министр.





