На экскурсии завода ОМК в Челябинске можно записаться через мини-приложение «ВКонтакте»

Предприятие участвует в федеральном проекте «Открытая промышленность»

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Жители и гости Челябинска могут записаться на экскурсии на завод «ОМК Трубодеталь» не только на сайте компании, но и через социальную сеть «ВКонтакте» в мини-приложении «Открытая промышленность». Завод ОМК в Челябинске стал одним из первых участников данного проекта в регионе.

«Открытая промышленность» — федеральный проект, который рассказывает о развитии и становлении отечественной промышленности, позволяет пользователям записаться на промышленные экскурсии, знакомит с технологиями и наукой. Проект реализуют Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и Агентство стратегических инициатив, партнером проекта является компания VK.

Для записи на маршруты завода «ОМК Трубодеталь» нужно зарегистрироваться в приложении «Открытая промышленность» в социальной сети «ВКонтакте». Затем выбрать площадку, ознакомиться с правилами посещения и записаться на экскурсию, заполнив форму. Если есть свободные места, можно взять с собой еще двух человек.

Во время экскурсии на челябинский завод ОМК туристы посещают корпоративный музей, где смогут перемещаться по разным эпохам, узнают о связи озера Синеглазово с бронзовым веком, средневековыми курганами и современной металлургией XXI века. На открытой выставочной площадке они познакомятся с десятками образцов готовой продукции завода, а в цехах увидят работу современного промышленного оборудования. Также на предприятии действует экскурсия «В гостях у Железячек» для детей 6—13 лет. В рамках маршрута школьники примеряют разные профессии и смотрят мультсериал про металлургию, который создали сотрудники компании.

«„Открытая промышленность“ — отличная площадка для популяризации промышленного туризма. Мы гордимся тем, что стали одними из первых участников этого проекта. В настоящее время на платформе представлены семь предприятий региона, на три из которых уже доступна запись на экскурсии, в их числе челябинский завод ОМК. Платформа интересна тем, что, помимо записи на экскурсию, можно быстро и удобно познакомиться с предприятиями страны. Также остается доступным бронирование экскурсий на сайте ОМК»,— рассказала руководитель направления по связям с общественностью челябинского завода ОМК Екатерина Потесина.

Справка:

В мини-приложении «Открытая промышленность» можно не только записаться на экскурсии челябинского завода ОМК, но и сотни других российских предприятий. Сервис предлагает тематические викторины, квизы и даже онлайн-туры. За прохождение тестов или просмотр видеороликов о заводах страны пользователь получает баллы, которые можно обменять на промышленную экскурсию, поход на каток или стильный мерч. Заработанные баллы сохраняются в профиле пользователя и не имеют срока давности. К примеру, за регистрацию в приложении участник получает 30 баллов, а за прохождение одного короткого теста — 100 баллов. Этой суммы хватит, чтобы посетить шесть виртуальных промышленных экскурсий.

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Рекламодатель — АО «ОМК».