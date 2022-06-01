На челябинской птицефабрике начали производить корма для собак

Первая очередь завода позволит выпускать 100 тонн продукции в месяц

Птицефабрика «Челябинская» приступила к выпуску необычной для отрасли птицепрома продукции — корма для домашних животных ChepfaDog. Проектная мощность первой линии завода рассчитана на 100 тонн продукции в месяц. В планах — увеличить объемы производства в 10 раз. Корма ChepfaDog призваны заменить на рынке импортные аналоги Pedigree, Whiskas, Royal Canin.

«В этом году с российского рынка ушли многие поставщики импортных кормов для домашних животных, при этом спрос на продукцию остается довольно высоким. Сам по себе рынок кормов очень большой и перспективный. На птицефабрике мы взяли курс на импортозамещение — наладили производство натуральных кормов для домашних животных на основе собственного сырья»,— пояснил ИА «Первое областное» владелец птицефабрики «Челябинская» Евгений Наруков.

В настоящее время основной продукцией птицефабрики является яйцо: поставки из Челябинска осуществляются в 60 регионов Российской Федерации. Курицы-несушки, отработавшие свой срок, идут на убой. Но у этой птицы, как правило, нет товарного вида, как у современных бройлеров, она выглядит менее презентабельно, поэтому может быть реализована в торговые сети только как второй сорт. При этом качество мяса хорошее, поэтому на птицефабрике приняли решение использовать его в качестве сырья для производства натуральных кормов.

«В составе кормов ChepfaDog только натуральное мясо, рис, пшеница и немного витаминов. Наши корма не содержат искусственных красителей, ароматизаторов, добавок. Только натуральный продукт, который не нанесет никакого вреда животному», — говорит Наруков.

Стоимость инвестпроекта не раскрывается. В настоящее время введена в эксплуатацию только первая линия завода, продолжается работа над проектированием новых мощностей. В планах — производить на предприятии порядка 1 тыс. тонн кормов в месяц. География поставок — по всей России.