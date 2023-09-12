На челябинском предприятии заново выстроили доменную печь

Обновление агрегата провели в соответствии с экологическими требованиями

На Челябинском металлургическом комбинате закончился капитальный ремонт доменной печи № 5. Специалисты фактически разобрали все до фундамента, а затем заново выстроили агрегат для выплавки чугуна. Для работы этой печи внедрили технологии, позволяющие снизить воздействие на окружающую среду. Речь идет о трехступенчатой системе газоочистки: продукты горения больше не попадают в воздух, а доменный газ используется в других цехах как топливо.

Новые задвижки, трубы и форсунки, задерживающие пыль, стали частью большой системы фильтрации. У пылеуловителей заменили покрытие на огнеупорное, чтобы защитить их от высоких температур. Доменная печь № 5 каждые сутки может выпускать по 3900 тонн чугуна, что составляет 35% от общего производства цеха. Всего на ЧМК работают три домны, обеспечивающие предприятие чугуном, который необходим для дальнейшего производства стали.

«Обновление печи № 5 стало очередным этапом модернизации основного оборудования комбината и реализацией очередного пункта экологического соглашения о снижении воздействия на атмосферный воздух, подписанного с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В ходе капитального ремонта первого разряда использованы материалы и комплектующие российского производства. Пусконаладочные работы прошли успешно, печь ввели в эксплуатацию и уже начали выплавку чугуна», — заявил генеральный директор ПАО «ЧМК» Алексей Толстиков.

До этого на комбинате обновили доменную печь № 4: ее тоже отстроили заново и оснастили трехступенчатой системой газоочистки. На данный момент там строят аспирацию литейного двора.