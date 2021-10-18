Администрация Чебаркуля объявила аукцион на выполнение работ по благоустройству площади Ленина. Начальная цена контракта составляет 15,37 млн рублей. Средства предоставят из бюджета городского округа Обновление общественного пространства нужно провести в 2022 году. Заявки от компаний принимают до 25 октября, а итоги аукциона подведут 27 октября, сказано на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчику нужно демонтировать старое дорожное ограждение и светильники, бордюры, покрытие тротуаров, срезать растительный грунт, убрать 12 деревьев и детский городок. Затем следует уложить тротуарную плитку на всей прогулочной территории (ее площадь — 4 тыс. кв. м), установить бордюрный камень, семь новых светильников, по девять скамеек и урн. Благоустройство запланировано на срок с 10 мая по 15 августа 2022 года.
Обновление площади проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот объект в онлайн-голосовании поддержали почти 4 тыс. жителей Чебаркуля.