На благоустройство центральной площади Чебаркуля направят 15 млн рублей

Обновление территории проведут в 2022 году

Администрация Чебаркуля объявила аукцион на выполнение работ по благоустройству площади Ленина. Начальная цена контракта составляет 15,37 млн рублей. Средства предоставят из бюджета городского округа Обновление общественного пространства нужно провести в 2022 году. Заявки от компаний принимают до 25 октября, а итоги аукциона подведут 27 октября, сказано на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно демонтировать старое дорожное ограждение и светильники, бордюры, покрытие тротуаров, срезать растительный грунт, убрать 12 деревьев и детский городок. Затем следует уложить тротуарную плитку на всей прогулочной территории (ее площадь — 4 тыс. кв. м), установить бордюрный камень, семь новых светильников, по девять скамеек и урн. Благоустройство запланировано на срок с 10 мая по 15 августа 2022 года.

Обновление площади проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот объект в онлайн-голосовании поддержали почти 4 тыс. жителей Чебаркуля.