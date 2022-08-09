На благоустройство парка «Плодушка» в Челябинске направят 55 млн рублей

Мэрия нашла подрядчика для установки освещения и ремонта тротуаров

Подведены итоги двух аукционов по благоустройству объекта культурного наследия «Монастырская заимка „Плодушка“», расположенного в Ленинском районе Челябинска. Торги общей стоимостью 55 млн рублей выиграло ООО «Объединение по реставрации». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Согласно эскизам, представленным в техзадании, парковую территорию разобьют на несколько частей. Будет ландшафтный парк, детская игровая площадка, зона с тренажерами и спортивными комплексами. А со стороны Одигитриевского монастыря «Плодушка» останется садом — территорией исторического ландшафта.

Для реализации первого этапа масштабной реконструкции объекта культурного наследия регионального значения было объявлено два аукциона: по освещению территории парка за 29,6 млн рублей и по строительству бетонных тротуаров за 25,4 млн рублей. Заказчиком работ выступила администрация Ленинского района города Челябинска.

По результатам торгов работы по благоустройству в рамках двух многомиллионных контрактов выполнит ООО «Объединение по реставрации», имеющее опыт работы с объектами культурного наследия.

Как сообщили в администрации Ленинского района, контракт по освещению уже подписан, работы необходимо выполнить подрядчику до 30 октября 2022 года. Контракт по обустройству тротуаров будет заключен по начальной цене торгов 25,4 млн рублей 15 августа 2022 года.

По данным сервиса СБИС, ООО «Объединение по реставрации» осуществляет деятельность в области архитектуры, владельцами компании являются представители семейного бизнеса — Нина и Юрий Савчук. Доходы в 2021 году составили 39,6 млн рублей, за последние пять лет увеличившись в два раза. Расходы компании в прошлом году достигли 36,9 млн рублей, чистая прибыль — 2,7 млн рублей.

В контракте указано, что подрядчик обязан гарантировать качество выполнения работ в течение пяти лет. В гарантийный срок он будет обязан устранить неполадки за свой счет.