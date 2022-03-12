На АЗС Челябинской области немного подешевел бензин

Это связано с падением оптовых цен на топливо в стране

Региональный топливный рынок реагирует на падение оптовых цен на топливо в России, поэтому на некоторых АЗС Челябинской области на этой неделе ценники демонстрируют незначительное снижение стоимости самого популярного АИ-92. По данным индекса топливных цен «Петрол Плюс» 11 марта стоимость популярного у автомобилистов АИ-92 снизилась за сутки на 5 копеек и достигла 44 рублей 65 копеек за литр.

«Снижение цен на бензин вызывает удивление, но последние дни заметил, что цена стала чуть меньше — пусть пока разница незначительная, но это важно, потому что прежние месяцы ценник был стабильным либо демонстрировал рост. Для автомобилистов, конечно, хорошо, если цена и дальше продолжит снижаться», — говорит челябинский водитель Максим Рязанов.

Ранее ФАС России сообщало, что видит определенные предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен в регионах РФ. «В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — сообщал на заседании Госдумы руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Падение цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже началось на прошлой неделе: с 28 февраля по 5 марта цена бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 — на 9,6%. Дизтопливо подешевело примерно на 12%. Тенденция такова, что падение оптовых цен продолжается, отмечают эксперты.

По данным Санкт-Петербургской биржи на 10 марта, АИ-92 подешевел на 6,4%, до 36,88 тыс. рублей за тонну (это минимум с апреля 2020 года). Снижение с конца февраля составило 24,5%. АИ-95 за четверг потерял около 2% стоимости, снизившись до 40,18 тыс. рублей.

Розничные цены на топливо начали снижаться в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае, сообщает РБК. Эксперты топливного рынка отмечают, что снижение пока едва заметное, но есть предпосылки, что оно продолжится.

По данным Челябинского УФАС на 3 марта 2022 года, розничная стоимость бензина на прошлой неделе оставалась неизменной: компания «Газпромнефть-Региональные продажи» реализовывала бензин популярной марки АИ-92 по 40 рублей 25 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 42 рубля 85 копеек, ООО «Башнефть-Розница» — 39 рублей 80 копеек, ООО «Регион» — 42 рубля 20 копеек. Данные антимонопольной службы по розничным ценам на бензин с 7 по 13 марта на территории Челябинской области будут представлены на следующей неделе.

«Как показывает практика, даже существенные колебания биржевых цен на топливо почти не отражаются на рознице, поэтому значительного снижения стоимости бензина ждать точно не стоит. Тем более, со стартом нового автомобильного сезона в марте-апреле, как правило, мы ежегодно видим рост розничных цен», — сообщил ИА «Первое областное» топливный трейдер Анатолий Шицков.

По его словам, корректировки в части экспортных поставок российских производителей топлива в настоящее время отражаются на оптовых ценах: в рознице снижение цен останется минимальным.