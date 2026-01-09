На Ашинский металлургический завод поставят уникальное оборудование из Китая

Представители предприятия провели приемку реверсивной клети компании Erzhong

Из Китая в Ашу отправят уникальное оборудование для металлургического предприятия. Делегация Ашинского метзавода побывала с рабочим визитом на производственной площадке компании Erzhong (КНР). Целью поездки стала приемка реверсивной клети «Кварто» для стана «2800» — ключевого агрегата реконструируемого листопрокатного цеха № 1, сообщили в пресс-службе предприятия.

Реверсивная клеть — это сердце стана. От точности изготовления и надежности этого узла напрямую зависит качество выпускаемой продукции. Приемка прошла успешно. Представители Ашинского метзавода подтвердили соответствие оборудования проектным требованиям и техусловиям.

Китайская сторона приступила к разборке и упаковке отдельных узлов агрегата для отправки в Ашу. Наиболее массивные элементы — станины. Это цельнолитые, неразборные конструкции массой 320 тонн каждая. Их транспортировка потребует особых инженерных решений.

Поставка и монтаж оборудования из Китая станет одним из самых сложных и ответственных этапов проекта реконструкции Листопрокатного цеха № 1 и важным этапом на пути запуска стана «2800».