На 9 млн оштрафовало Челябинское УФАС трех участников медицинского картеля

Ранее их сообщники были оштрафованы на 36 миллионов

Южноуральские антимонопольщики оштрафовали на 9 миллионов рублей три компании, которые входили в картель на торгах по поставке медоборудования, главным образом, по заказу Минздрава Челябинской области. Общая сумма начальных цен контрактов превысила полмиллиарда рублей, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Постановления о наложении штрафов вынесены в отношении ООО «МирТехМед» (Рееспублика Башкортостан), ООО «ФортМедТех» (Санкт-Петербург) и ООО «ТрансМед» (Челябинск). Всего нарушения закона «О защите конкуренции» установлены в действиях 17 компаний — также из Магнитогорска, Кургана, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы и Удмуртии.

«В 2020-2021 годах компании участвовали в торгах на поставку медоборудования и изделий медицинского назначения: эндоскопов, рентген-систем, аппаратов искусственной вентиляции легких и т.д. Участники картеля использовали модели поведения „вальс-карусель“ и „единственный поставщик“, направленные на заключение контрактов по максимальным ценам. В итоге снижали начальную цену контрактов максимум на 2-4%; взаимодействовали при подаче коммерческих предложений, оказывая влияние на формирование начальной цены контрактов», — установили специалисты УФАС.

Кроме того, компании использовали единую инфраструктуру, идентично оформляли заявки, имели длительные устойчивые финансовые взаимоотношения по договорам займа и поставки товаров, использовали одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП, и даже за сертификатами ЭЦП приезжали одни и те же лица.

Добавим, ранее служба привлекла к административной ответственности других участников сговора. Общая сумма штрафов для них составила 36 миллионов рублей. Административные дела в отношении еще троих участников картеля находятся в стадии рассмотрения.