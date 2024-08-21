Мультисим от билайн бизнес: беспроводной интернет там, где нужно

Рассказываем о сервисе, который выручает, когда нужен надежный интернет срочно и в нестандартных условиях

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Видеонаблюдение, платежные терминалы, учетные и системы для взаимодействия с клиентами (CRM) — эти и сотни других инструментов для бизнеса требуют подключения к интернету. Однако многие компании и предприниматели сталкиваются с ситуациями, когда провести оптоволоконный кабель до магазина, кафе или площадки для мероприятия слишком сложно, дорого, а иногда и невозможно.



Вот лишь несколько примеров, когда «провод не вариант»:

• в торговом или бизнес-центре один провайдер с высокими ценами;

• торговая точка расположена посередине большого пространства, например фуд-корта или парка;

• объект постоянно меняет местоположение (фуд-траки, трейлеры, строительные городки);

• бизнес расположен далеко от основной инфраструктуры (АЗС, турбазы, пансионаты и т. д.);

• интернет нужен на временной локации (концертные площадки, конференц-залы) и др.

Как работает Мультисим



В чем плюсы услуги Мультисим



В таких нестандартных случаях на помощь приходит сервис «Мультисим» от билайн. Этим решением пользуются как крупные ретейлеры, сети АЗС и точки общественного питания, так и малый бизнес.Внешне Мультисим напоминает обычный маршрутизатор, в который установлено несколько сим-карт разных операторов. На основе сигналов мобильных сетей Мультисим создает фиксированный интернет-канал со скоростью до 30 Мбит/с.Есть два варианта решения:1. «Мультисим. Резервирование» использует мобильные сети поочередно, переключаясь между сим-картами в зависимости от силы сигнала в данный момент.2. «Мультисим. Балансировщик» объединяет сигналы нескольких сотовых сетей в единый канал передачи данных.В обоих случаях компании получают надежный и стабильный интернет-канал, который можно использовать как основное или резервное соединение.«Мультисим» от билайн бизнес помогает компаниям быть более независимыми и не привязываться к одному провайдеру. Вот основные преимущества:

• фиксированное соединение: скорость и емкость интернет-канала позволяют подключать видеонаблюдение, передавать тяжелые файлы, организовывать беспроводные сети и т. д.;

• решение под ключ: специалисты билайн бизнес выполняют полный комплекс работ по настройке, подключению и обслуживанию оборудования, которое предоставляется в составе услуги;

• быстрое включение: используйте Мультисим, чтобы одновременно подключить несколько объектов по разным адресам и не зависеть от условий разных провайдеров;

• единый счет: услуги в рамках сервиса Мультисим оплачиваются в формате одного окна;

• тестовый период: проверить, как работает «Мультисим резервирование» на конкретном объекте, можно в течение 14 дней бесплатно.





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