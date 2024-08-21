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Видеонаблюдение, платежные терминалы, учетные и системы для взаимодействия с клиентами (CRM) — эти и сотни других инструментов для бизнеса требуют подключения к интернету. Однако многие компании и предприниматели сталкиваются с ситуациями, когда провести оптоволоконный кабель до магазина, кафе или площадки для мероприятия слишком сложно, дорого, а иногда и невозможно.
Вот лишь несколько примеров, когда «провод не вариант»:
• в торговом или бизнес-центре один провайдер с высокими ценами;
• торговая точка расположена посередине большого пространства, например фуд-корта или парка;
• объект постоянно меняет местоположение (фуд-траки, трейлеры, строительные городки);
• бизнес расположен далеко от основной инфраструктуры (АЗС, турбазы, пансионаты и т. д.);
• интернет нужен на временной локации (концертные площадки, конференц-залы) и др.
Как работает Мультисим
Внешне Мультисим напоминает обычный маршрутизатор, в который установлено несколько сим-карт разных операторов. На основе сигналов мобильных сетей Мультисим создает фиксированный интернет-канал со скоростью до 30 Мбит/с.
Есть два варианта решения:
1. «Мультисим. Резервирование» использует мобильные сети поочередно, переключаясь между сим-картами в зависимости от силы сигнала в данный момент.
2. «Мультисим. Балансировщик» объединяет сигналы нескольких сотовых сетей в единый канал передачи данных.
В обоих случаях компании получают надежный и стабильный интернет-канал, который можно использовать как основное или резервное соединение.
В чем плюсы услуги Мультисим
«Мультисим» от билайн бизнес помогает компаниям быть более независимыми и не привязываться к одному провайдеру. Вот основные преимущества:
• фиксированное соединение: скорость и емкость интернет-канала позволяют подключать видеонаблюдение, передавать тяжелые файлы, организовывать беспроводные сети и т. д.;
• решение под ключ: специалисты билайн бизнес выполняют полный комплекс работ по настройке, подключению и обслуживанию оборудования, которое предоставляется в составе услуги;
• быстрое включение: используйте Мультисим, чтобы одновременно подключить несколько объектов по разным адресам и не зависеть от условий разных провайдеров;
• единый счет: услуги в рамках сервиса Мультисим оплачиваются в формате одного окна;
• тестовый период: проверить, как работает «Мультисим резервирование» на конкретном объекте, можно в течение 14 дней бесплатно.
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