МРОТ в 2025 году планируется увеличить до 22 440 рублей

Рост составит 16,6%

Минтруд России представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года. Предлагаемый размер МРОТ рассчитан в размере 48% от медианной заработной платы, сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра труда и соцотношений Антона Котякова, предложение о повышении внесено в соответствии с поручением президента РФ о сохранении опережающих темпов роста МРОТ.

«С 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей. Рост составит 16,6%», — отметил глава Минтруда.

Увеличение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 миллиона человек.

Напомним, на 1 января 2024 года размер МРОТ составлял 19 242 рубля.