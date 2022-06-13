Мост у железнодорожного вокзала в Челябинске отремонтируют за 52 миллиона рублей

Комитет дорожного хозяйства города объявил аукцион

В Челябинске объявили аукцион на замену асфальта на мосту около железнодорожного вокзала. Начальная цена контракта составляет 52,2 миллиона рублей. Информация об аукционе размещена на сайте СБИС.

На части путепровода через железнодорожные пути станции Челябинск-Главный и улицу Игуменка по улице Доватора подрядчику предстоит срезать слой старого асфальта, обустроить выравнивающий слой, положить новый асфальт, нанести дорожную разметку, а также отрегулировать высотное положение двух колодцев. Работы необходимо провести на площади около 40 тысяч квадратных метров.

Заявки принимают до 17 июня, победитель аукциона должен будет выполнить все работы до 20 сентября 2022 года.