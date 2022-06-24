Мост у железнодорожного вокзала в Челябинске отремонтируют за 33 млн рублей

Победитель торгов снизил начальную цену аукциона в 1,5 раза

Администрация Челябинска заключит контракт на ремонт моста возле железнодорожного вокзала с победителем торгов — ООО «СтройКонтинент», снизившим начальную стоимость аукциона в 1,5 раза — с 52,2 млн до 33,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо выполнить ремонтные работы до 20 сентября 2022 года. На части путепровода через железнодорожные пути станции Челябинск-Главный и улицу Игуменку по улице Доватора подрядчику предстоит срезать слой старого асфальта, обустроить выравнивающий слой, положить новый асфальт, нанести дорожную разметку, а также отрегулировать высотное положение двух колодцев. Работы необходимо провести на площади около 40 тысяч квадратных метров.

По данным «Контур. Фокус», ООО «СтройКонтинент» зарегистрировано в 2007 году по улице Енисейской, 73. Учредителем фирмы является Тигран Аракелян. По этому же юридическому адресу зарегистрирована компания «Дорстройгрупп», известная на Южном Урале как победитель торгов по строительству и ремонту дорог.

70% компании принадлежит Эдику Аракеляну, который является отцом депутата Заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна. В 2021 году выручка ООО «СтройКонтинент» составила 659,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,3 миллиона. В пандемию фирма выполняла дезинфекцию челябинских улиц.