Московская компания достроит два дома в проблемном ЖК «Бриз» в Челябинске

Высотки сдадут в августе 2023 года

Строительная компания «Дель Мар» из Москвы победила в двух аукционах на достройку домов проблемного жилого комплекса «Бриз» на улице Набережной в Челябинске. Речь идет о зданиях с номерами 5.4 и 4 (вторая очередь), сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона. Торги проводил Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области. В них участвовали по четыре компании.



«С 14 июня 2022 года фонд планирует подписание договоров с подрядной организацией. После заключения договора подрядчик приступит к строительно-монтажным работам», — отмечают в пресс-службе Минстроя.

Десятиэтажный дом № 5.4 достроят до 30 августа 2023 года, сказано в графике на сайте госзакупок. В двух подъездах жилого здания будет 100 квартир — 62 однокомнатные, 18 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. На ввод в эксплуатацию выделят 185,9 млн рублей. Вторая очередь дома № 4 будет высотой 17 этажей, ее сдадут тоже до 30 августа 2023-го. В здании предусмотрено 80 квартир — 32 однокомнатные и 48 двухкомнатных. На достройку направят 178,59 млн рублей.

Сдать дома прежний застройщик обещал в третьем квартале 2019 года. В октябре 2020-го федеральный фонд защиты дольщиков принял решение направить средства на достройку объектов. Работы проведут на основе проектно-сметной и рабочей документации, которую разработало «Архитектурно-конструкторское бюро „Монолит“» из Москвы.

ЖК «Бриз» возводила компания «СтройДом» из группы «Серебряный ключ». В октябре 2019 года застройщики признали банкротом. Владелец группы компаний «Серебряный ключ» Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами 2700 дольщиков. Обманутыми оказались покупатели квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

Дольщиками ЖК «Бриз» являются более 500 человек. В сентябре 2019 года с финансированием от фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ КЖСИ в эксплуатацию ввели первую очередь дома № 5/1. Дольщики двух очередей дома № 9 получили денежные компенсации. К 30 сентября этого года компания «Дель Мар» достроит первую очередь дома № 4. В жилом комплексе остался только один дом, для достройки которого еще не нашли подрядчика, — третья очередь здания № 5.1. На работы готовы направить 177,9 млн рублей. Итоги подведут 17 июня.

По данным базы «СБИС», ООО Строительная компания «Дель-Мар» зарегистрировано в Москве в апреле 2019 года. Входит в ассоциацию «ЭнергоСтройАльянс». В 2021-м чистая прибыль организации составляла 12,8 млн рублей. Фирма «Дель Мар» берется за достройку уже пятого проблемного дома «Серебряного ключа». Осенью 2021 года компания выиграла аукционы на завершение строительства домов № 6 и 13 в ЖК «Радуга», а в конце февраля этого года — на достройку второй очереди дома на проспекте Славы, 14 в Копейске.