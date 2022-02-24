Московская и Санкт-Петербургская биржи остановили торги

Это связано с рекордным падением котировок из‑за военной операции на Украине

Российский рынок акций 24 февраля открылся значительным снижением. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,4% после того, как Владимир Путин сообщил о военной спецоперации на Украине.

Уже с утра торги рублем, акциями и фьючерсами на торговой площадке практически прекратились из-за того, что котировки уперлись в установленные биржей границы.

Цена апрельского фьючерса нефти Brent достигла $100 за баррель. Это максимум с сентября 2014 года. Нефть марки WTI выросла в цене на 3,830%, до $95,43 за баррель. Доллар США и евро резко дорожают. Первые сделки по доллару США 24 февраля прошли в диапазоне 82,56—84,08 рубля. С января 2016 года доллар впервые поднялся выше уровня 84 рублей. Евро впервые с декабря 2014 года вырос в цене до 95 рублей.

«О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно», — сообщает официальный сайт Мосбиржи.

Санкт-Петербургская биржа также остановила торги.

«Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 по московскому времени. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — говорится на сайте биржи.