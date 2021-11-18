Модельному агентству в Челябинске запретили использовать имя Ирины Шейк в рекламе

Антимонопольная служба потребовала удалить недостоверную информацию

Челябинское УФАС потребовало от Модельного агентства «Эксклюзив» прекратить недобросовестную конкуренцию и неправомерное использование коммерческого обозначения. С заявлением в антимонопольную службу обращался Имидж-клуб «Светлана». Эта организация работает в Челябинске с 2001 года. Модельное агентство «Эксклюзив» является отдельным подразделением имидж-клуба.

«В 2020 году бывший сотрудник названной организации открыл собственное модельное агентство и стал использовать аналогичное коммерческое обозначение, в том числе в совокупности с логотипом Exclusive Modeling Agency. Указанное наименование размещается на страницах в социальных сетях, а также используется при общении с потенциальными потребителями услуг. Ответчик в результате таких действий получил возможность пользоваться положительной деловой репутацией заявителя, сформированной за время длительной работы на рынке модельных агентств, в целях привлечения спроса к своим услугам», — пояснили в УФАС.

Кроме того, надзорное ведомство выявило несколько нарушений антимонопольного законодательства. В частности, Модельное агентство «Эксклюзив» опубликовало информацию, что воспитанницами являются всемирно известные модели Ирина Шейк, Юлия Харлапанова и Светлана Захарова. Кроме того, не подтверждены сведения о связях с «ведущими модельными агентствами России и мира, фирмами, работающими в индустрии моды и рекламы». Также, по мнению УФАС, без объективного подтверждения распространяются обозначения организации как самого крупного модельного агентства на Урале и самого крупного на Южном Урале.

Удалить не соответствующую действительности информацию нужно до 6 декабря. В противном случае антимонопольная служба возбудит дело о нарушении законодательства.