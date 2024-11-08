«Многодетные семьи как символ социального статуса»: на РЭФ-2024 обсудили вопросы демографии

В 2025 году на социальную сферу будет направлено 2 триллиона рублей

На II Русском экономическом форуме в Челябинске обсудили вопросы демографии. О мерах поддержки для молодых и многодетных семей рассказали депутаты Госдумы Яна Лантратова и Дмитрий Вяткин.

Согласно данным ВЦИОМ, 87% россиян считают семью одной из главных жизненных целей. Молодежь в возрасте 25–34 лет считает ключевыми факторами при создании семьи любовь и возможность жить отдельно от родителей.

Однако многие молодые родители сталкиваются со сложностями.

«Согласно данным Росстата, значительная часть многодетных семей живет в бедности, что подчеркивает необходимость улучшения экономического положения таких семей. Важно, чтобы многодетные семьи воспринимались как символ социального статуса и материального благополучия, а не как синоним бедности»,— подчеркнула Яна Лантратова.





Современным российским семьям важно расширение направлений для использования средств материнского капитала. По словам спикера, ограниченное число возможностей является одним из факторов низкой рождаемости.

«Сталкиваемся с семьями, которые говорят, что средства маткапитала хорошо было бы использовать на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля, чтобы возить детей на кружки»,— сказала депутат.

Также Яна Лантратова сообщила, что в Госдуме идет разработка закона, направленного на борьбу с деструктивной идеологией в интернете. Это станет частью комплексного подхода к решению проблем демографии в стране.





Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин сообщил, что на социальную политику в следующем году в бюджете запланировано до 2 триллионов рублей. Фракция «Единая Россия» предлагает увеличить сумму на 100 миллиардов. Эти деньги пойдут в том числе на поддержку семей и на выплату маткапитала.

В России 41 регион находится в сложной демографической ситуации. Со следующего года, отметил депутат, на реализацию региональных программ выделены дополнительные 12,5 миллиарда рублей. Также были сформированы 10 мероприятий для поддержки.





К мерам поддержки относятся: развитие инфраструктуры, поддержка студенческих семей, региональные выплаты молодым семьям, создание пунктов проката предметов первой необходимости, организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет, выплаты при беременности и рождении, предоставление молодой семье дневной компенсации стоимости найма жилого помещения в размере не менее половины фактических расходов.

Также Дмитрий Вяткин напомнил, что с 2026 года семьи с детьми будут получать «налоговый кешбэк».

Выплату получат семьи с двумя и более детьми, если среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. По итогам каждого года НДФЛ родителей по их заявлению пересчитают по ставке 6%. А излишне удержанную сумму вернут на их счета.