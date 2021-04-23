Минстрой отменил закупки по строительству девяти ФАПов в Челябинской области

Общая сумма заблокированных торгов — 72 млн рублей

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области отменило процедуры определения поставщиков по девяти аукционам на разработку проектов и строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Общая сумма контрактов — 72 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Документацию разрабатывали для возведения ФАПов в поселках Мирный, Зеленый Лог и Формачево Увельского района, в деревне Вандышевка, поселках Заозерный и Октябрьский Уйского района. Также медицинский пункт должен был появиться в поселке Черная речка Саткинского района, в поселках Мисяш под Чебаркулем и Летягино под Южноуральском.

Согласно конкурсной документации, подрядчики должны были разработать проекты строительства ФАПов и составить смету. Здания нужно было возвести из фиброцементных плит. Работы необходимо было закончить в октябре 2021 года. Начальная стоимость каждого контракта составляла около 8 млн рублей.

В документах закупок говорится, что конкурсы отменены из-за несоответствия медико-технического задания техническому заданию. ИА «Первое областное» направило запрос в министерство строительства и инфраструктуры региона с просьбой о разъяснениях. На момент публикации материала ответ не поступил.