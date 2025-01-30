Минсельхоз готовит новые меры поддержки для сельских потребкооперативов

Южноуральским кооперативам предлагают сообщить о своих потребностях в субсидиях и грантах

В Минсельхозе Челябинской области обсуждают возможность новых мер господдержки сельхозпотребкооперативов, которые предусмотрены федеральной государственной программой развития сельского хозяйства. Это еще четыре вида субсидирования и два вида грантовой поддержки, которые планируется активировать с 2026 года, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сейчас южноуральским кооперативам предлагается оценить свои возможности и перспективы и предоставить свои предложения о потребности в субсидиях для формирования объединенной заявки в федеральный МСХ.

«К июлю текущего года мы должны сформировать потребность в финансировании по выбранным нами направлениям на 2026-й и затем направить заявку в федеральный Минсельхоз на выделение бюджетных средств», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов.

О субсидиях и грантах для потребкооперативов, предусмотренных федеральным законодательством, рассказал начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования областного МСХ Андрей Вахрушев.

Так, кооперативы могут получать субсидии на возмещение до 50% затрат на приобретение имущества. Размер субсидии не должен превышать 3 миллионов рублей.

Второй вид субсидии — на приобретение крупного рогатого скота для замены выбывших животных — тоже до 50% затрат и не более 10 миллионов рублей. Имущество и животные в этом случае должны быть переданы членам кооперативов.

Третье направление — на затраты, связанные с приобретением в собственность кооператива сельхозтехники и оборудования для переработки сельхозпродукции, — до 50% затрат и не более 10 миллионов.

Четвертое направление субсидирования — возмещение до 20% расходов на уплату лизинговых платежей за объекты для хранения, переработки, упаковки сельхозпродукции, а также за оборудование для таких объектов — не более 5 миллионов рублей.

Грантовая поддержка возможна в отношении начинающих кооперативов, отработавших с момента своего создания не менее года, а также действующих длительное время. Цель этой поддержки — развитие материально-технической базы. В первом случае сумма гранта будет не более 10 миллионов рублей, возмещать планируется не более 80% затрат, во втором случае сумма гранта может быть доведена до 70 миллионов рублей, а доля компенсации — до 60% стоимости проекта развития кооператива. Гранты предоставляются только на конкурсной основе.

Кроме этого, в 2026 году запланирован еще один вид господдержки — субсидии агроагрегаторам. В каком виде она будет оказываться, сейчас устанавливает федеральное правительство.

Агроагрегаторы — это организации, участвующие в развитии инфраструктуры рынка фермерской продукции, призваны облегчить сбыт такой продукции для небольших аграрных предприятий и подсобных хозяйств граждан. Под эти требования подходят, например, перерабатывающие и сбытовые потребкооперативы, которые закупают продукцию у своих пайщиков и ЛПХ, обрабатывают и фасуют ее, а потом реализуют торговым компаниям. Также агроагрегаторами могут быть перерабатывающие и сбытовые организации, в которых не менее 51% долей принадлежат сельхозтоваропроизводителям — малым аграрным предприятиям, фермерским хозяйствам и личным подсобным хозяйствам.

На сегодняшний день в Челябинской области работают 12 сельхозпотребкооперативов, их основная деятельность — закупка, переработка молока и реализация его на молокозаводы. Активно пользуются господдержкой четыре. В 2024 году на эти цели было выплачено 22,6 миллиона рублей, большая часть — из федерального бюджета.