Министр сельского хозяйства Челябинской области высказался за поправки в закон об отлове бездомных животных

Алексей Кобылин выступил с докладом на заседании комитета ЗСО

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин на заседании комитета по аграрной политике Заксобрания региона высказался против действующего федерального закона об ответственном отношении к животным. С 1 января 2020 года в России запрещено умерщвлять бродячих кошек и собак. Их нужно отлавливать, стерилизовать, лечить и выпускать обратно на улицу. По мнению Алексея Кобылина, эта система не работает — собаки сбиваются в стаи и нападают на людей.

Речь о необходимости усиления контроля за отловом бродячих животных зашла после доклада министра о бюджете ведомства на 2022 год. По словам Алексея Кобылина, на финансирование системы надзора по линии регионального Минсельхоза будет направлено 39 млн рублей. В следующем году будет построен и начнет работать еще один государственный приют в Сосновском районе.

«Эффективность по отлову животных достаточно низкая. Я понимаю, что мы ограничены федеральными нормативами. Сейчас идет зима, и из горнозаводского района, из Челябинского бора будут поступать многочисленные жалобы на стаи бродячих собак», — высказался депутат от «Зеленой альтернативы» Михаил Махов.

Министр заявил, что нормы о запрете на умерщвление бродячих животных мешают контролировать численность собак.

«Все стаи собак, которые на улицах, прошли через горнило приютов — как частных, так и государственных. Мы видим несовершенство юридической конструкции. Мы собак отпускаем в ту же среду, из которой изъяли. Собака — стайное животное. Дальше мы имеем проблемы. Нужно кардинально менять федеральный закон. Решение о ликвидации излишнего поголовья собак должно быть. Не надо прикрываться псевдогуманизмом о том, что нужно дать жить всем. Нужно дать жить человеку хорошо. К сожалению, есть силы, которые этому препятствуют. На уровне законодательной инициативы эту тему нужно продвигать», — сказал Алексей Кобылин.

Министр предложил депутатам Заксобрания области рассмотреть возможность законодательной инициативы об изменении федерального законодательства.

В марте этого года депутаты от «Единой России» Надежда Максимова, Галина Данчикова и Марина Беспалова внесли в Госдуму законопроект, который разрешает убийство бездомных животных. Предлагалось разрешить умерщвление кошек и собак «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». Законопроект был отозван.