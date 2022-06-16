Министр финансов РФ предложил пересадить чиновников на «Лады»

Антон Силуанов считает, что мера поможет поддержать отечественный автопром

На Петербургском международном экономическом форуме озвучена инициатива массовой поддержки отечественного автопрома, который последние годы в связи нарушением логистики и санкциями находится в глубоком кризисе. Министр финансов России Антон Силуанов предложил чиновникам сменить служебные иномарки на отечественные модели, сообщает РБК.

«Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос. Например, можно пересадить чиновников на „Лады“», — считает Силуанов.

По его словам, поддержать бизнес можно на начальных стадиях: «где-то просубсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте своей продукции, минимальную доходность гарантировать».

Глава Минфина уверен, что государство могло бы в текущих условиях, когда нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились, взять риски реализации товаров по типу офсетных контрактов.

Напомним, идея пересадить госслужащих на отечественные модели авто не нова. В 1990-х годах и в кризисный 2014 год такие инициативы на федеральном уровне не получили широкого отклика.