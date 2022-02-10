Минимущество Челябинской области разработает типовое положение о госзакупках

Это исключит возможность формирования заявки под единственного поставщика

Правительство Челябинской области определило уполномоченным органом по разработке типового положения о закупках в рамках 223-го федерального закона региональное Минимущества. В ближайшее время ведомство разработает типовой документ, в соответствии с которым будут проводиться торги.

Минимущество сформирует перечень областных бюджетных учреждений и унитарных предприятий региона, для которых типовое положение станет обязательным при осуществлении закупок по 223-ФЗ.

До этого заказчики самостоятельно разрабатывали ведомственные положения о закупках, включая туда требования и ограничения к поставщикам сугубо на свое усмотрение. Единого подхода к формированию закупок в рамках 223-ФЗ не было, что приводило к выявлению фактов размещения конкурсной заявки под единственно возможного поставщика.

«Для предприятий Челябинской области, которые намерены сотрудничать с областными бюджетными организациями, это знаковое событие, поскольку больше им не придется изучать и анализировать массу различных документов о закупках от каждой больницы, школы, детсада, поскольку будет введен единый стандарт — типовое положение. Это значительно упростит процедуру определения поставщика и сделает ее максимально прозрачной, облегчит доступ к закупкам для малого и среднего бизнеса», — сообщил ИА «Первое областное» начальник Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев.

По его словам, внедрение типового положения в целом повысит эффективность расходования бюджетных средств, уровень развития конкуренции в регионе, а также снизит риски коррупционных злоупотреблений и нарушений закона в рамках 223-ФЗ.

«В своей работе мы неоднократно сталкивались с низким качеством проработки конкурсной документации в рамках 223-ФЗ. Зачастую заказчики не скрывали, что вынуждены обращаться к специалистам, чтобы грамотно сформировать заявку, когда речь идет о знании специфики той или иной отрасли. Типовое положение значительно облегчит жизнь заказчикам и сведет на нет возможность предъявления избыточных с их стороны требований к исполнителю», — считает директор инженерного центра Челябинска, работающего по закупкам 223-ФЗ, Владимир Марус.

Предполагается, что разработка типового положения будет проводиться с учетом отраслевой специфики деятельности заказчиков.