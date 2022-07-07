Минимальный тариф на присоединение к электросетям в России вырос в 5 раз

Ставку для Челябинской области пока не определили

Правительство РФ утвердило новые тарифы на подключение потребителей к электросетям. Минимальная ставка теперь — 3 тыс. рублей за 1 кВт максимальной мощности. Раньше она составляла 550 рублей. А с 2025 года придется заплатить 5 тыс. рублей за каждый киловатт. Максимальная ставка — 10 тыс. рублей за 1 кВт. Окончательную плату за подключение потребителей, согласно распоряжению правительства РФ, определят региональные власти. В Челябинской области ставку пока не утвердили, сообщили ИА «Первое областное» в Минтарифов региона.

Итоговый тариф в Челябинской области будет зависеть от многих факторов. Однако пока скорректированная цифра не обозначена, южноуральцев спешат успокоить — изменения не коснутся стоимости электроэнергии для уже подключенных потребителей.

«Тарифные нововведения коснутся лишь тех, кто планирует присоединиться к электрическим сетям. В любом случае тариф не будет превышать стоимости конкретных мероприятий по технологическому присоединению. Он будет рассчитан с применением стандартизированных тарифных ставок, которые являются одинаковыми для всех сетевых организаций Челябинской области. Тарифные нововведения позволят облегчить нагрузку на уже подключенных потребителей, которые сейчас фактически оплачивают затраты сетевых организаций, связанные с присоединением новых абонентов», — прокомментировала министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

Полученные средства от новых тарифов компании смогут направить на модернизацию электросетей, это позволит снизить число аварийных ситуаций, считает Татьяна Кучиц.

Для особых категорий населения — многодетные семьи, инвалиды, ветераны, малоимущие и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС — новый тариф составит 1 тыс. рублей за 1 киловатт. Льготные условия получит также малый и средний бизнес при подключении мощности до 150 киловатт по третьей категории надежности. Для получения скидки объекты должны находиться в пределах 200 метров от электросетевой инфраструктуры в городе и 300 метров в сельской местности.