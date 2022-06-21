Минимальный набор продуктов подорожал на 20% в Челябинской области

Базовый набор продовольствия в регионе стоит 6,3 тыс. рублей

Стоимость минимального набора продуктов питания в Челябинской области в мае была ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу на 4%. С начала года она увеличилась на 20% и составила 6336 рублей. Продуктовая корзина соответствует среднему уровню по России (6335,29 руб.), сообщает пресс-служба областного Минэкономразвития.

Цены на продукты в Челябинской области ниже, чем в среднем по РФ и УрФО. Так, по состоянию на начало июня 2022 года средняя цена на подсолнечное масло в регионе — 133,14 руб. (по РФ — 143,60 руб., по УрФО — 139,13 руб.), яйца стоят 69,96 руб. (75,13 руб. и 77,75 руб. соответственно), говядина — 461,31 руб. (473,95 руб. и 487,48 руб.), мясо птицы — 176,40 руб. (188,08 руб. и 195,62 руб.). Овощи тоже дешевле: капуста — 57,22 руб. (65,33 руб. по России и 58,91 руб. по Уралу), лук — 49,73 руб. (55,93 руб. и 53,32 руб.), картофель — 58,70 руб. (68,16 руб. и 66,26 руб.), морковь — 67,03 руб. (67,45 руб. и 72,74 руб.).

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», годовая инфляция в Челябинской области в мае по сравнению с апрелем замедлилась на 0,5 процентных пункта до 14,13%, что ниже показателя по Уральскому федеральному округу (14,58%) и России (17,10%).

Мы выяснили, что кастрюля борща в Челябинской области за год подорожала на 32%. Цены выросли на все ингредиенты: литр подсолнечного масла подорожал на 10 рублей (130 за бутыль), кило говядины — на 77 рублей (в среднем 439 рублей в марте 2022-го), сметана — на 37 рублей (239 рублей за кило). Сильнее всего в процентном соотношении подорожали овощи.



