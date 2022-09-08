Минфин РФ одобрил инициативу Алексея Текслера по поддержке регионов

Губернатор Челябинской области продолжает лоббировать интересы субъектов Федерации

Московский финансовый форум собрал представителей министерств финансов и строительства России, депутатов Госдумы, губернаторов и министров финансов субъектов РФ. По видео-конференц-связи участие в этом мероприятии принял и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На панельной сессии «Межбюджетные отношения: новые вызовы» Алексей Текслер, как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», озвучил несколько предложений по развитию экономики субъектов РФ. В частности, губернатор снова поднял вопрос дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

«На следующий год запланирована индексация в размере 7,2%, но в этом году инфляция выше плановой, и ее никто не компенсирует. Этот вопрос надо поднимать и дополнительно регионам сверх тех параметров, которые сегодня запланированы, индексировать дотацию на выравнивание», — отмечает губернатор Челябинской области.





Кроме этого, глава региона предложил разрешить и дальше направлять на нацпроекты средства, которые появляются у субъектов РФ при реструктуризации бюджетных кредитов.

«Эти решения приняты, они регионам очень нужны. Но мы ставим дополнительный вопрос о возможности не просто засчитывать и переносить уплату на поздний срок, но списывать этот кредит, возможно, по единой процедуре», — уточняет Алексей Текслер.

Первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин, в свою очередь, заявил, что федеральное ведомство поддерживает эту идею на следующий финансовый период.

Озвучил Алексей Текслер и другие предложения. Губернатор Челябинской области считает нужным запустить краткосрочные «проектные» кредиты на финансирование опережающей реализации проектов капитальных затрат в регионах. Средства предполагается выдавать в счет будущих трансфертов из федерального бюджета.