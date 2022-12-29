Минэнерго РФ: оптовые цены на электроэнергию в России вернулись к норме

Увеличение стоимости было локальным и непродолжительным

Газета «Ъ» сообщила, что оптовые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале с начала декабря увеличились на 12% в сравнении с 2021 годом. В моменте цена достигла исторического максимума в 1,8 тыс. руб. за 1 МВт/ч, уточняла газета. При этом отмечается, что речь идет о ценах для коммерческих потребителей, для населения же цены искусственно снижаются.

В Минэнерго прокомментировали информацию. В министерстве подчеркнули: ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно.

«Ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно, их динамика зависит от структуры выработки электроэнергии и уровней спроса и предложения. Цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора — конкурентоспособность ценовых заявок. Пиковые значения были локальны и непродолжительны. А уже с 25 декабря цены вернулись к обычным для этого периода значениям. Сенсации тут нет», — подчеркнул министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области пояснили: тарифы на электроэнергию для населения формируются государством и не зависят от цен на оптовом рынке. А корректировка тарифов идет в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития России.

«Тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются в рамках предельных уровней, утверждаемых для Челябинской области ФАС России. С 1 декабря 2022 года для населения нашего региона установлены цены с ростом 9%. Эти тарифы сохранятся в существующем размере до 1 июля 2024 года», — пояснила порталу «Объясняем. Челябинская область» министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

По данным Минэнерго оптовые цены на электроэнергию по стране значительно ниже инфляции.