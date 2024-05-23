Минэкономразвития оценило регионы по развитию ГЧП в 2023 году

Общий объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в отчетный период составил 955 миллиардов рублей

В Минэкономразвития РФ подвели итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 2023 год. Позиция в рейтинге определялась по сумме трех факторов: оценки результатов реализации проектов ГЧП в 2023 году и за предшествующие годы, а также оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.

Челябинская область заняла в рейтинге 31‑е место, причем нормативно-институциональную среду в регионе эксперты оценили на 99,2 балла (2-е место). Объем инвестиций по проектам ГЧП в 2023 году составил 1 миллиард 822 миллиона рублей, накопленный опыт реализации проектов ГЧП в предшествующие годы — 21 миллиард 719 миллионов рублей.

Отметим, общий объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в стране в 2023 году составил 955 миллиардов рублей. Локомотивными отраслями стали социалка (39% всех инвестиций), транспортная сфера (32%) и ЖКХ (29%).

По словам первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, интерес к такому инструменту, как ГЧП, со стороны бизнеса растет. В свою очередь, Минэкономразвития как регулятор постоянно совершенствует сферу ГЧП.

«В 2023 году был принят законопроект, направленный на повышение прозрачности механизма ГЧП. В этом году ожидаем принятия поправок, которые позволят применять механизм в космической сфере и промышленности. Важно, чтобы органы власти в регионах и муниципалитетах активнее проводили работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП», — прокомментировал Торосов.

Добавим, всего за 2023 год находятся в стадии создания, эксплуатации или успешно завершены более 4,2 тысячи концессий и соглашений о ГЧП на сумму более 4,8 триллиона рублей, из которых частные инвестиции превышают 3,3 триллиона.