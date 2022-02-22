Минэкологии заказывает проект по реабилитации реки Миасс в Челябинске за 12 млн рублей

Документ подготовят до середины октября

Центр экологического мониторинга Челябинской области (подведомственное учреждение Минэкологии региона) объявил конкурс для выбора подрядчика на разработку проекта по экологической реабилитации реки Миасс. Победитель аукциона должен до 15 октября обследовать акваторию от моста на проспекте Победы до моста на улице Новомеханической. Нужно предложить решения по устранению экологических рисков. Необходимо исследовать реку на протяженности 10 км, включая пруды Коммунар и ЧГРЭС. Начальная стоимость контракта — 12,6 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен обследовать состояние реки Миасс и проследить динамику за последние пять лет. Нужно оценить состояние растительности, узнать, как она влияет на экологическое состояние водоема. Также необходимо узнать, какая фауна обитает в реке и на берегу, составить список охраняемых животных. Кроме того, должна быть дана оценка загрязненности грунта и донных отложений. По результатам обследования нужно составить экспертное заключение и составить проект очистки реки.

Заявки от участников аукциона принимают до 2 марта.

Сбор мусора и растительности на реке Миасс на территории Челябинска начался в 2019 году. Работы проводят в рамках национального проекта «Экология». За три года очищено более 54 га. Очистку водоема планируется продолжать до 2024 года. На 2023—2024 годы областным министерством экологии запланировано проведение экологической реабилитации реки, а также уборки донных иловых отложений. Ранее сообщалось, что на эти работы направят 600 млн рублей, часть средств предоставит федеральный бюджет.